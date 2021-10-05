banner453

banner454

banner420

Son Dakika
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına yönelik açıklama
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı

Aydın’da Sahil Rüzgarı 2 operasyonu

Aralarında Aydın’ın da bulunduğu 9 ilde turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik operasyon başladı.

AYDIN 05.10.2021, 10:16
Aydın’da Sahil Rüzgarı 2 operasyonu

Aralarında Aydın’ın da bulunduğu 9 ilde turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik operasyon başladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatleri itibariyle Sahil Rüzgarı 2 operasyonlarına başladık. 9 ilimizde eş zamanlı olarak yürütülecek ve 183 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilecek. Bakanlığımızın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve bu 9 ilimiz Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kocaeli ve Mersin illerimizin Emniyet Müdürlükleri’nin de katılımıyla gerçekleştirilecek bu çalışma turizm hareketliliğinden faydalanmak isteyen suç örgütlerine yönelik olarak bu çalışma gerçekleştirilecek" dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P