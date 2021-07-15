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Aydın’da ’Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu’ toplandı

Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Yetişkin ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi Ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023 kapsamında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda ’Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu’ toplandı.

AYDIN 15.07.2021, 12:08
Aydın’da ’Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu’ toplandı
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Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Yetişkin ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi Ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023 kapsamında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda ’Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu’ toplandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan v. Dr. Ebru Kurt başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla toplanan kurulda, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi tarafından kurul üyelerine ’Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Mevcut Durum Ve Obezite’ başlıklı sunum yapıldı. 2021 yılında yapılması planlanan etkinlikler ile ilgili kurul üyelerinin fikir, görüş ve önerilerinin alınması ile devam eden toplantı dilek ve temenniler ile son buldu.
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