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Aydın’da sağlıkçılara ’Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi’ verildi
Aydın’da 11 sağlık personeline ’Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi’ verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan personellere sertifikaları takdim edildi.
AYDIN 15.01.2021, 13:00
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Aydın’da 11 sağlık personeline ’Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi’ verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan personellere sertifikaları takdim edildi.Sağlık Bakanlığı tarafından anne sütü ile beslenmenin desteklenmesi amacıyla ülke genelinde ’Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kurumları’ programı yürütülüyor. Bu kapsamda anne sütü eğitimcileri tarafından Aydın İl Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda pandemi tedbir kurallarına uygun olarak 11 sağlık personeline yönelik ’Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Uygulama Eğitimi’ düzenlendi. Uygulamayı başarı ile tamamlayan personellere sertifikaları takdim edildi.
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