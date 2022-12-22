Aydın’da sağlıkçılara 29 bin TL maaş promosyonu

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde personele, maaş miktarına bakılmadan 29 bin lira promosyon ödemesi yapacak.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, maaş promosyonlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Ziraat Bankası ile yapılan protokolün ardından müdürlük personellerine, maaşlarına bakılmaksızın toplamda 29 bin TL promosyon verilecek. İmzalanan protokol sonrasında konuşan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, sağlık personeline ödenecek banka promosyonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elde edilen kazanım için Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür eden Açıkgöz, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın girişimleriyle Müdürlüğümüz ve Ziraat Bankası A.Ş. arasında 3 yıl boyunca sürecek maaş anlaşması yapılmıştır. Anlaşma ile personelimize maaş miktarına bakılmaksızın 29 bin TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Bu ödemenin 25 bin 200 TL’si nakit, bin 800 TL’si kredi kartına para puan olacak şekilde toplamda 27 bin TL’si peşin, 2 bin TL’si ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde para puan olarak yapılacaktır. 25 bin 200 TL’lik peşin kısım önümüzdeki günlerde, bin 800 TL para puan ise 15 Ocak 2023’de hesaplara yatacaktır. Elde edilen bu kazanım için Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya ve bu süreçte emeği geçen tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunarız. Tüm personelimize hayırlı olsun" dedi.