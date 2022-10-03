Aydın’da sağlık için yürüdüler

Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde Aydın’da bir araya gelen vatandaşlar sağlıklı yaşamı teşvik için yürüdü.

Kızılay Aydın İl Başkanlığı koordinesinde Aydın’da sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Aydın Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, kortej eşliğinde Atatürk Kent Meydanı’na yürüdü. Sağlık için yürüyen vatandaşlar, sağlıklı yaşama dikkat çeken sloganlar atarak farkındalık oluşturdu. Yürüyüş sonunda Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan stantta, vatandaşlar sağlıklı yaşam konularında bilgilendirilirken, sağlık taraması yapıldı. Özellikle Kızılay kadın gönüllülerinin yoğun katılım sağladığı ve 81 ilde eş zamanlı yapılan yürüyüş etkinliğinde “Sağlığa yürüyoruz, iyilik için adım at” yazılı pankartlar açıldı.

Yürüyüş sonunda etkinlik hakkında bilgi veren Kızılay Aydın İl Başkanı Sefa Şık, “Sağlıklı yaşam ve sağlıklı yaşlanmada fiziksel aktivitenin önemine vurgu yaparak tüm gönüllülerimiz ile 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü’nde 81 ilde eş zamanlı yürüyerek, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çektik. Kızılay, 2030 Stratejik Hedefleri arasında yer alan ‘Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum İçin Çalışmak’ başlığıyla sağlıklı yaşam kültürünü geliştiriyor, toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Günümüzde fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri oldu. Kızılay ise 1991 yılından bu yana 3-4 Ekim gününde kutlanan Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenleyerek fiziksel aktiviteden uzak bir hayatın beraberinde getirdiği kronik rahatsızlıklara dikkatleri çekiyor. Sağlıklı yaşamın ilk adımı olan fiziksel aktivitenin sağlığa faydalarının yanı sıra yürümek, yaşam alanlarımızın daha yaşanabilir hale gelmesine hava kirliliğinin azaltılmasına da katkı sağlıyor” dedi.

Gerçekleştirilen etkinliğe Kızılay Aydın İl ve İlçe Başkanlığı üyeleri ve Kızılay gönüllülerin yanı sıra AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, AK Parti kadın ve gençlik kolları, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile vatandaşlar katıldı.