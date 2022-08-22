Aydın’da sağanak yağışlı hava etkili olacak

Aydın’da Çarşamba gününden itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Aydın il genelinde uzun süredir etkili olan sıcak hava değerleri, bugünden itibaren düşüşe geçecek. Çarşamba gününden itibaren ise il genelinde sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da havanın bugün ve yarın az bulutlu, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü ise sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 30-32 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.