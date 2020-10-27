banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“Hüküm milletindir, hükumet millettir”
“Hüküm milletindir, hükumet millettir”
Gram altın 500 liraya dayandı!
Gram altın 500 liraya dayandı!
İstanbullular güne sisle uyandı
İstanbullular güne sisle uyandı
Esenyurt’ta “koronabüsler” virüs saçıyor
Esenyurt’ta “koronabüsler” virüs saçıyor

Aydın’da sağanak yağış etkili olacak

AYDIN’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

AYDIN 27.10.2020, 09:42
1
Aydın’da sağanak yağış etkili olacak

Aydın’da yarın akşam saatlerinden itibaren özellikle kıyı ilçelerde kuvvetli olmak üzere, gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, havanın yarın parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kıyı ilçelerinde kuvvetli, Perşembe ve Cuma parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında 3-4 derece düşüş yanşaması bekleniyor.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
açık
banner378
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:14
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3