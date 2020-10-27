Aydın’da sağanak yağış etkili olacak

Aydın’da yarın akşam saatlerinden itibaren özellikle kıyı ilçelerde kuvvetli olmak üzere, gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, havanın yarın parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kıyı ilçelerinde kuvvetli, Perşembe ve Cuma parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında 3-4 derece düşüş yanşaması bekleniyor.