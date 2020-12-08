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Aydın’da sabah saatlerinde sis etkili oldu

Aydın’da aylar sonra gerçekleşen yağışın ardından sabah saatlerinde gece yarsısı ve sabahın erken saatlerinde Aydın-Denizli ve Aydın-Muğla karayolları üzerinde sis oluştu. Görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle oldukça düştüğü kara yolunda yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.

AYDIN 08.12.2020, 10:26
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Aydın’da sabah saatlerinde sis etkili oldu
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Aydın’da aylar sonra gerçekleşen yağışın ardından sabah saatlerinde gece yarsısı ve sabahın erken saatlerinde Aydın-Denizli ve Aydın-Muğla karayolları üzerinde sis oluştu. Görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle oldukça düştüğü kara yolunda yetkililer sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.

Aydın ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yağış aralıklarla gece yarısına kadar devam etti. Yağıştan sonra Aydın ovasına odluğu gibi sis çökerken gece ve sabah saatlerinde sürücüler yoğun sis nedeniyle zaman zaman zor duruma düştü. Zaman zaman görüş mesafesinin 40-50 metreye kadar düştüğü yolarda sisin etkisi bir süre sonra ortadan kalktı.

Aydın ve çevresinde meteorolojik verilere göre bir hafta boyunca havanın yağışlı ve zaman zaman sisli göründüğünü belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kazaların önemli bir kısmının sisten kaynaklandığını hatırlatarak sürücülerin kış mevsimi boyunca sise karşı duyarlı olmasını istedi.
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