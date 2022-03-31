Aydın’da Ramazan pidesi 5 TL’den satılacak

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi Aydın’da bu yıl 5 TL’den satılacak.

Yarın gece ilk sahurun yapılacağı Ramazan ayı için Aydın’da pide fiyatları belli oldu. Aydın Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Akdağ, bu yıl 280 gram Ramazan pidesinin 5 TL’den satılacağını duyurdu. Geçen yıl Aydın genelinde 250 gramlık Ramazan pidesi 3 TL’den satışa sunulmuştu.