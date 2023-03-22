Aydın’da Ramazan Ayı’nı karşılama geleneği devam ediyor

Bünyesinde yüzlerce hafız yetiştiren Efeler İlçe Müftülüğü’ne bağlı Merkez Bölge Yatılı Kur’an Kursunda Ramazan Ayı’nı karşılama geleneği devam ediyor.

Her sene il ve ilçelerden din görevlilerinin ve vatandaşların katılım sağladığı buluşmada duygu yoğunluğu yaşanıyor. Kur’an kursunda yıllar önce hafızlığını tamamlayanlar hatıralarını yad edip, yılda bir kez de olsa bir araya gelme imkanı buluyor. Katılımın her sene giderek arttığı buluşma programında Efeler Gençlik Musiki Korosu ve Kur’an kursu öğrencileri tarafından ilahiler okundu.

Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve Aydın Kur’an Kursları Yaşatma Derneği Başkanı Servet Yılmaz’ın selamlama konuşmalarının ardından söz alan İl Müftüsü Hasan Güneş, “Mübarek Ramazan Ayı’na kavuşmak üzereyiz. Ramazan’a kavuşma heyecanını bir araya gelerek perçinlemek de çok memnun edici. Ayrıca bu program hafızlık öğrencilerimize de motivasyon kaynağı oluyor. Anlamlı ve güzel hasletlere vesile olan bu buluşmada emeği geçenlere ve ilimizin dört bir yanından katılım sağlayan hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Atay’ın yaptığı duanın ardından katılımcılara ikram da bulunuldu.