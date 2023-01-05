Aydın’da potanın şampiyonları belli oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Okullar Arası Gençler Kız ve Erkek Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları seyircilerin yoğun ilgisi ile sona erdi.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalara kızlarda 6 okuldan 72 sporcu yer aldı. Erkeklerde ise 21 okuldan 252 sporcu katıldı. Büyük heyecanın ve çekişmenin yaşandığı müsabakalarda sporcular şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonucunda; Genç Kızlar kategorisinde şampiyon Söke Anadolu Lisesi, ikinci Aydın Spor Lisesi, üçüncü Nazilli Fen Lisesi ve dördüncü Nazilli Anadolu Lisesi oldu. Genç Erkekler kategorisinde Kuşadası’ndaki bir özel okul şampiyon olurken, ikinci Başak Koleji Anadolu Lisesi, üçüncü Efeler ilçesindeki özel bir okul ve dördüncü Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesi oldu. Oynanan final maçları ardından düzenlenen törende dereceye giren ve grup bölge maçlarında Aydın’ı temsil etmeye hak kazanan sporculara okul takımlarına madalyaları ve kupaları takdim edildi.