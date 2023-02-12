Aydın’da polis ve jandarma kaçak müteahhitler için teyakkuza geçti

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan binaların müteahhitleri hakkında savcılıklarca yakalama kararı çıkarılırken, yurtdışına kaçma şüphesi olanlar için Aydın polisi alarma geçti.

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen deprem, 10 ilde can ve mal kaybına neden oldu. Yıkılan binalar ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ise soruşturma başlatıldı. Deprem sonrası çöken, yıkılan binalardan yetkililer tarafından numune alımına devam edilirken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın deprem bölgelerine takviye savcıların görevlendirildiği açıklamasının ardından çöken binalar ile ilgili sahibi ve müteahhitleri de araştırılmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre depremde yıkılan ve hasar gören binaları yapan müteahhit ve sahipleri hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından tüm illerdeki güvenlik güçleri alarma geçti. Depremin ardından Mersin plakalı bir otomobil ile kaçtığı tahmin edilen Antakyalı Ö.C. isimli müteahhit ise Aydın’da polis ve jandarmayı alarma geçirdi.

Aydın polisi ve jandarması eşkali belirlenen kişinin araç plakası, modeli, rengi hakkında ekiplerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Şahsın yurt dışına kaçma ihtimali bulunduğu belirtilirken, Aydın’ın giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameraları da taranıyor.