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Aydın’da polis memuru ölü bulundu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ünal İzbudak (48) Yenipazar ilçesinde ölü bulundu.

AYDIN 17.04.2021, 12:11
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Aydın’da polis memuru ölü bulundu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ünal İzbudak (48) Yenipazar ilçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk babası polis memuru Ünal İzbudak yıllık izin alarak anne ve babasının yaşadığı Yenipazar’ın Hamzabali Mahallesi’ne gitti. İzbudak’tan bir süre haber alamayan ailesi polis memurunu hayvan damında ölü olarak buldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerin ardından İzbuldak’ı cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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