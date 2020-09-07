Aydın’da polis ekiplerinin Korona alarmı
AYDIN'DA SABAH SAATLERİNDE BİR KADIN BİLİNMEYEN BİR NEDENLE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU. DAĞLIK ALANDA GERÇEKLEŞEN OLAYDA, POLİS EKİPLERİNİN TEMAS EDİP İNTİHARDAN VAZGEÇİRDİĞİ KADININ COVİD-19 TESTİ POZİTİF OLARAK AÇIKLANINCA TÜM EKİPLER ALARMA GEÇTİ.
Aydın’da sabah saatlerinde bir kadın bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Dağlık alanda gerçekleşen olayda, polis ekiplerinin temas edip intihardan vazgeçirdiği kadının Covid-19 testi pozitif olarak açıklanınca tüm ekipler alarma geçti. Hemen temassız ve izole bir ortama alınan polis ekipleri, ikinci testin negatif olarak açıklanması üzerine izole ortamdan alınıp normal görevine geri döndü.
İlginç olay sabah saatlerinde meydana geldi. Efeler ilçesi Aytepe Mevkinde saat: 09.00 sıralarında bir kadının uçurumların da olduğu Aytepe Bölgesi’nde intihar edeceği yolunda ihbar alan polis ekipleri kadını ikna edip aynı zamanda engebeli olan bölgede yürümesine yardımcı olmak için kadınla temasta bulundu.
Bölgede hazır bekleyen ambulansa kadını teslim eden polis ekipleri normal görevlerine döneceği sırada, intihar girişiminde bulunan kadının Covid-19 testinin pozitif olduğunun açıklanması ile bölgeye giden tüm polisler izole edilmeye hazırlandı. Hastanede yapılan testler sonucu kadının Covid-19 testinin negatif olduğunun belirlenmesi ile tüm ekipler normale döndü.
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