Aydın’da Özel İstihdam Bürosu faaliyetlerine başladı

Türkiye’de iş vereninin ve iş arayanın en büyük sorunu olan çalışacak olanın istediği işi bulamaması iş verenin de aradığı personeli bulamaması sorunu ortadan kalkıyor. Türkiye İş Kurumu’ndan yetki alan ve merkezi Aydın’da bulunan Tam İstihdam İnsan Kaynakları A.Ş. Özel İstihdam Bürosu İstihdam Akademisi markasıyla faaliyetlerine başladı. Firmanın kurucusu Yasin Gülpolat, Türkiye’de istihdam sorunun iş açığından değil iş arayan ile çalışmak isteyenin belirli kriterlerde buluşamamasından kaynaklandığını bu sorunu da Özel İstihdam Bürosu ile çözeceklerini söyledi.

Türkiye İş Kurumu’ndan yetki almak şartıyla, işgücü piyasasında iş arayanlarla eleman arayanlar arasında köprü oluşturulması amacıyla kurulan Özel İstihdam Bürosu Aydın’da faaliyetlerine başladı. Tam İstihdam İnsan Kaynakları A.Ş.’nin Türkiye İş Kurumu’nun 21 Kasım 022 tarih ve 1430 nolu aracılık izin belgesi ile faaliyet gösterdiğini belirten Kurucu Yasin Gülpolat, “Tam istihdam, bir ekonomide mevcut olan tüm üretim faktörlerinin tam olarak kullanılmasıdır. Biz de bölgemizdeki istihdamın tam olmasını, üretim faktörlerinin olmazsa olmazı emek faktörünü istihdam akademisi çalışmalarımızla sektörde nitelikli ve kalifiye işgücünü iş dünyasıyla buluşturup daha kaliteli bir üretim sağlanmasında işverenlerimize de destek sağlayacağız. Bu çalışmada iş arayandan kesinlikle ücret alınmayacak” diyerek iş dünyasının ihtiyacı olan beyaz ve mavi yaka çalışanları işe kavuşturmak istediklerini söyledi. Kurum olarak sadece çalışanla işveren arasında aracılık yapmadıklarını çalışanları eğiterek mesleğinde kalifiye eleman haline de getirdiklerini kaydeden Yasin Gülpolat, “Her geçen gün gelişen ülkemizde iş sorunundan ziyade çalışmak isteyen ile çalıştıracak personelin aynı paydada buluşamama sorunu olduğunu düşünüyorum. Bunu da Tam İstihdam Bürosu ile çözeceğiz” dedi.

Bu çerçevede Özel İstihdam Bürosu olarak; yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetine başladıklarını Kaydeden Gülpolat, “Aracılık faaliyeti çerçevesinde işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynakları hizmeti sunuyoruz. Mesleki eğitim düzenleme faaliyetlerimiz mevcut. İş arayanlar ya da işverenlerle bir işyerinde birebir görüşme yapılarak iş arayanla ile çalıştıracak kişi arayanların isteklerini karşılayabiliyoruz. 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanan işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2022 yılı Ekim ayında yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 595 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler dikkate alındığında; İstihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 200 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48 olarak gerçekleşti. İşgücü 34 milyon 734 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeler neticesinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,2 oldu. Her ne kadar rakamlar bunu gösterse de iş arayanların hangi işi çalıştıracak kişi arayanların da nasıl bir kişi aradığını tespit edip bu kişileri buluşturduğumuzda Türkiye’deki istihdam sorunun önemli ölçüde çözüleceğine inanıyoruz” dedi.