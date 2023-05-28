Aydın’da oy kullanma işlemi başladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başlarken, birçok vatandaş da sabahın erken saatlerinde sandığa giderek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması sebebiyle Aydın’da ikinci kez oy kullanma işlemi başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başlarken, Efeler ilçesinde birçok vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oylarını kullandı. İl genelinde ise 877 bin 145 seçmen 2 bin 720 sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştirecek. Sandıkların açılması ile birlikte vatandaşlar oy kullanacağı okullara giderek vatandaşlık görevini yerine getirirken, Aydınlılar cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak.

Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde, seçimin güvenli ve huzur ortamında geçmesi için gerekli önlemler alınırken, seçim sürecinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de görev yapacak.