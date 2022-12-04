Aydın’da otobüsler tek tek kontrol edildi

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde girmeleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kış lastiği ve emniyet kemeri denetimleri gerçekleştirildi.

Aydın’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akımı ve güvenliğinde aksamalar olmaması dolayısıyla tedbirler almaya devam ediyor. Bu çerçevede trafik düzeninin sağlanması amacıyla harekete geçen trafik ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde kış lastiği ve emniyet kemeri gibi konularda denetim gerçekleştirdi. Sürücüleri terminal çıkışında durduran ekipler, otobüs lastiklerini tek tek kontrol etti.

Gün içerisinde gerçekleştirilen denetimler toplamda 190 otobüs sorgulanırken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Aynı zamanda ekipler, hem sürücülere hem de yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında kısa bir eğitim verdi. Vatandaşların trafik güvenliğinin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.