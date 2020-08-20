Aydın’da otobüsler birbirine girdi, facianın eşiğinden dönüldü
AYDIN’DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Aydın’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 otobüs birbirine girdi. Bir otomobilin de karıştığı kazada adeta facianın eşiğinden dönülürken kazada sadece 2 kişinin hafif yaralanması teselli kaynağı oldu.
Kaza, Aydın Denizli karayolu Salavatlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametine doğru seyir halindeki 09 P 1821 plakalı servis otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple arızalandı. Servis şoförünün arızalanan otobüsü yolun sağına çektiğini fark ederek yavaşlayan 34 BIA 259 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan bir otobüs firmasına ait 31 HM 081 plakalı yolcu otobüsü arkadan çarptı. Aynı yönde seyir halinde olan 23 AB 204 plakalı yolcu otobüsü ile 34 FM 5690 plakalı yolcu otobüsünün de birbiri ardına çarpışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 otobüs ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Köşk ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralanan şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza sebebiyle Denizli Aydın karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin çalışmaları ile trafik akışı tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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