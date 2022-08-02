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Aydın’da orman yangını

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürüyor.

AYDIN 02.08.2022, 20:08
Aydın’da orman yangını

Aydın’ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Soğanlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

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