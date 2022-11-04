Aydın’da organ bağışına dikkat çektiler

Konu ile ilgili Aydın Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada “Organ Bağış Haftası çerçevesinde hastanemiz poliklinik girişinde stant kuruldu. Personelimiz, hasta ve hasta yakınlarımıza bilgilendirmeler yapıldı, broşürler dağıtıldı, uygulama prosedürü anlatıldı. Doğru bilgilendirilen hasta ve hasta yakınlarımız, standımıza yoğun ilgi göstererek organ bağışında bulundular. Organ bağışı ölümünüzden sonra organlarınızın başka bir insan için kullanılmasına izin verilmesidir. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en önemli sağlık konularından birisidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığımız, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi (UKS) kurmuştur. UKS’nin amacı, bağışlanan organ ve dokuların tıbbi etik çerçevesinde, adaletli bir şekilde en uygun alıcıya naklinin sağlanmasıdır. 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes, 2238 sayılı yasaya göre sağlıklı organlarının tamamını ve bir bölümünü bağışlayabilir” ifadeleri yer aldı.