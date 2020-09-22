Aydın’da okulların açılması ile birlikte göreve başladılar
ÜLKE GENELİNDE OKULA BAŞLAYAN OKUL ÖNCESİ VE BİRİNCİ SINIFLAR İLE BİRLİKTE OKULLARDA GÖREVLENDİRİLEN 900 TEMİZLİK VE 286 GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK ÜZERE TOPLAM BİN 186 KİŞİ MESAİYE BAŞLADI.
Ülke genelinde okula başlayan okul öncesi ve birinci sınıflar ile birlikte okullarda görevlendirilen 900 temizlik ve 286 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam bin 186 kişi mesaiye başladı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü pandemi döneminde özel sektöre yönelik desteklerimizin yanında okula başlayan çocukları da unutmadı. Okul öncesi ve birinci sınıfların okullarda yüz yüze eğitimlerinin başlaması ile birlikte 900 temizlik ve 286 güvenlik görevlisi göreve başladı. İhtiyaç duyulan okullar için çocukların hijyenik ortamlarda eğitim alabilmeleri için temizlik, güvenliğini sağlayabilmek için de güvenlik görevlisi alımlarının yapıldığını belirten İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "Göreve başlayan bin 186 kişinin 9 ay boyunca istihdamı sağlanacak. İŞKUR ilimizde göreve başlayan görevli personeller için toplamda 14 milyon 499 bin 374,61 TL bütçe ayırdı. Çocuklarımıza başarılı ve daha önemlisi sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dilerim" dedi.
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