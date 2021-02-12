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Aydın’da okullar yüz yüze eğitime hazır

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da 15 Şubat Pazartesi itibari ile belirlenen okullar yüz yüze eğitime geçecek. Yüz yüze eğitim için tüm hazırlıkların tamamlandığı okullar, öğrencilerini beklemeye başladı.

AYDIN 12.02.2021, 16:46
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Aydın’da okullar yüz yüze eğitime hazır

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da 15 Şubat Pazartesi itibari ile belirlenen okullar yüz yüze eğitime geçecek. Yüz yüze eğitim için tüm hazırlıkların tamamlandığı okullar, öğrencilerini beklemeye başladı.

15 Şubat Pazartesi itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il-ilçe hıfzıssıhha kurullarının ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Buna göre, Aydın’da okul öncesinde bünyeli 54 anasınıfında ve müstakil 73 anaokulunda toplam 6841, birleştirilmiş sınıflı ve seyrek nüfuslu yerleşim yerindeki 186 ilkokulda 9341 ve 89 ortaokulda 7734 öğrenci ile yüz yüze eğitime başlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliği ile hazırlanan ’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen esaslar çerçevesinde okullar kontrolden geçirildi. Tüm okullar temizlik ve mesafe standartlarını gerçekleştirerek ’Okulum Temiz’ belgesini aldılar. Sınıf, yemekhane ve benzeri tüm alanlarda öğrenciler arasında 1-1,5 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. Öğrenci ve çalışanların, sınıflar ve diğer alanlarda belirlenen kişi sayısını geçmeyecek ve aynı yerde oturmalarını sağlayacak planlar oluşturuldu. Yüz yüze eğitime başlayacak okullara ihtiyaç duydukları dezenfektan ve sabun gibi temizlik malzemeleri gönderildi. Okul içerisinde öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanların maske kullanımıyla ilgili belirlenen kurallar ve gerekli uyarılar yazılı ve görsel olarak paylaşıldı.

Okullarda temizlik görevlilerinin iş esnasında maskenin yanı sıra eldiven, bone ve benzeri korucuları kullanmaları için önlem alındı. Okullarda belirlenen noktalarda maske, eldiven gibi atıklar için ayrı olmak üzere elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kutuları yerleştirildi. Sınıflarda yüksek sesle etkinlik yapılmaması için ve eğitim ortamlarının düzenli olarak doğal yollarla havalandırılması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Alanların taşıdıkları hijyen riskine göre sıklıkta temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilip kayıtların tutulması için gerçekleştirildi. Öğrenciler arasında malzeme alışverişi yapılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeleri içeren uyarılar ilgili alanlara asıldı. Okullara ziyaretçi kabul edilmemesi başta olmak üzere veliler ve diğer ilgili taraflarca uyulması gereken konular, okulların web siteleri ve diğer iletişim araçları ile duyuruldu. İlgili tarafların uyması gereken kurallara ilişkin taahhütler alındı. 1 Mart’tan itibaren haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacak olan resmi-özel tüm ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında ve resmi-özel tüm ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da hazırlıklar tamamlandı.
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