Aydın’da okullar arası voleybol müsabakalarında il birincileri belli oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Gençler A Erkek Voleybol İl Birinciliği final müsabakasında Adnan Menderes Anadolu Lisesi galip gelerek il birincisi oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2022-2023 faaliyet programında yer alan okul sporlarında bir branşın daha final maçları gerçekleştirildi. Okullar Arası Gençler A Erkek Voleybol İl Birinciliği final maçında İncirliova Spor Lisesi ve Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nin karşılaştı. Aydın Efeler Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştiren final maçında kıran kırana geçen setler, dostluk içinde coşkulu taraftar ve kıyasıya rekabet ile son buldu.

İncirliova Spor Lisesi ile Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nin mücadelesinde şampiyonluğa uzanan taraf Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi oldu. İlk seti 29-27, ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti 25-23 skorla tamamladı. Şampiyon Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Gençler A Erkek Voleybol ikincisi İncirliova Spor Lisesi oldu. Ayrıca Nazilli Spor Salonu’nda düzenlenen 3. ve 4.’lük maçlarında Aydın Nazilli Anadolu Lisesi 3.lük Aydın Nazilli Lisesi 4.’lük derecesini elde etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinesinde düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Oldukça heyecanlı ve sevinçli olan gençler madalya ve kupasını okul müdürlerinden aldı.