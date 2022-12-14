Aydın’da ’Okullar Arası Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası’ tamamlandı

Okul Sporları Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Okullar Arası Genç A Kızlar Voleybol Şampiyonası sona erdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2022-2023 faaliyetleri çerçevesinde yer alan Okullar Arası Gençler A Kız Voleybol Takımı’nın Final karşılaşması ile sona erdi. Aydın SKS Spor Salonu’nda gerçekleştiren final maçında Atatürk Anadolu Lisesi ile özel bir okul karşı karşıya geldi. Heyecanlı şampiyonluk maçına öğrenciler, öğretmenler ve aydın halkı eşlik etti. Takımlar Aydın il birincisi olmak için kıyasıya yarıştı.

Birinci seti 25-14, ikinci seti 25-16 ve üçüncü seti 25-21 kazanan özel okul takımı Kızlar Voleybol Şampiyonası’nı 1. olarak bitirerek grup müsabakalarında Aydın ilini temsil etmeye hak kazandı. Turnuvada 2. olan takım Aydın Atatürk Anadolu Lisesi 3. takım Söke Anadolu Lisesi oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini okul müdürleri ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Birimi Şube Müdürü takdim etti.