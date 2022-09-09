Aydın’da okul servis ücretleri belli oldu

Aydın’da okul servis ücretleri 0-10 kilometreye kadar 480 TL, 10 kilometreden sonra kilometre başına 7 TL olarak belirlenirken, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; “Aydınlıların haklarını iyi bilmelerini ve servis ücretlerinden alınan fazla paraların bizlerin cebine girmediğini bilmesini isteriz” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da okulların açılmasına sayılı günler kala hazırlıklar tamamlanmaya devam ediyor. Velileri de okul hazırlığı telaşı sararken okul servis araçlarının ücretleri de geçtiğimiz gün yapılan UKOME toplantısının ardından belli oldu. Yapılan toplantının ardından birçok velinin de merakla beklediği servis ücretleri netleşti. Alınan karara göre Aydın’da okul servis ücretleri 0-10 kilometreye kadar 480 TL, 10 kilometreden sonra kilometre başına 7 TL olarak belirlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ise Aydınlılara seslenerek “Bugün okul servis araçlarının ücretleriyle alakalı bir mesaj vermek istiyorum. Uzun zamandan beri beklediğimiz 2022-23 Eğitim-Öğretim yılında servis araçlarının ne kadar ücret alacağı merak konusuydu. Bu yıl itibari ile 0-10 kilometrede 480 TL olarak belirlendi. Tabi bunun yanında hafta sonu servisi, rehber personelin yüzde 20 payı gibi ekstra ücretlendirmeler olacaktır. Buna göre 10 kilometrenin üzerinde de kilometrede 7 TL olarak bir ücret alınacak. Buradan Aydın halkının da kendi haklarını bilmelerini istiyorum. Bu fiyatlar uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkmış, denk bir fiyattır. Düşük fiyattan taşımacılık yapan servisçi esnafı olursa ya da haksız rekabet oluşturarak velilerden talep gelmesi durumunda her zaman gördüğümüz trafik kazaları olur. Biz bu kazaların neden olduğunu biliyoruz. Servisçiler de eğer kazanacağı fiyattan herkese eşit bir şekilde başkasının hakkına saygı göstererek bu işten ücret alırsa herkes bu işten makul bir şekilde geçimini sağlar” dedi.

“Özel okulların yüksek fiyat talebi”

Aydın’da servisçilere yönelik bazı özel okulların yüksek fiyat telkinlerinde bulunduğunu ifade eden Özmeriç; “Plağın bir yönü daha var. Özel okullar tarafından bizim servisçi esnafına daha yüksek fiyatla alınmaları konusunda bazı telkinler alınıyor. Bunlar servis ücreti değil. Hiç olmazsa fazla alınan ücretin adı belli olsun. Bizim fiyat tarifemiz belli. Servisçi esnafımız bu fiyat tarifesinden memnun ve bu fiyat tarifesine uyan servisçilerin kazandığı paranın fazlasının bizim cebimize girmediğini de Aydın halkının bilmesini istiyorum. O yüzden sizlerle ya da okullarla bu konuyu görüşen velilerin haklarını bilmelerini istiyorum. Nasıl şehir içi fiyat tarifelerinde fiyat belli ise servis araçlarının da bir ciddiyeti olması çok önemli. Bu konuda Aydın’da özellikle Efeler’de ben bu ciddiyetin oluşturulduğu kanaatindeyim” dedi.