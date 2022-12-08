Aydın’da okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar anlatıldı

Aydın’ın yedi ilçesinde servis sürücüleri, öğrenci ve öğretmenlere okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bozdoğan, Buharkent, Didim, Karpuzlu, Koçarlı, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde bulunan İlköğretim, Ortaokul ve Liselerde bulunan öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, inme binme ve araç içerisinde hareket tarzları, yayaların uyması gereken kurallar ile ilgili eğitim verildi. 505 öğrenci, 2 öğretmen 29 okul servis sürücüsüne bilgilendirme yapılarak broşür dağıtılırken, okul servis araçları kontrol edildi.