Aydın’da okul idarecilerine ve muhtarlara Mesleki Eğitim Merkezi Programı tanıtıldı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, işletmelere nitelikli işgücü yetiştiren Mesleki Eğitim Merkezleri’ni tanıtarak öğrenci kayıtlarını artırmak için il genelinde bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MESEM) açıldı. Bu doğrultuda yapılan yenilikler Mesleki Eğitim Merkezlerinin avantajlarını artırmış ve dolayısıyla vatandaşlarımızın ilgi ve talepleri de her geçen gün hızla artıyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ülkenin üretimine güç katacak, nitelikli personel teminini sağlayacak olan Mesleki Eğitim Merkezleri’nin avantajlarını daha çok aile ve öğrenciye anlatmak için kolları sıvadı.

Bu kapsamda, İl genelindeki Mesleki Eğitim Merkezleri’ni güçlendirerek Aydın’ın kaliteli ve güçlü işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamak için; tüm ilçelerde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür ve Müdür Yardımcılarına, mahalle muhtarlarına Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordine ve öncülüğünde Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MESEM) tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin başkanlığında yapılan Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MESEM) bilgilendirme toplantılarında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür ve Müdür Yardımcılarına kayıt alanı belirleme konularında bilgiler verildi.

Ayrıca saha çalışmalarında en ince detayını dahi ihmal etmeyen Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilçelerde mahalle muhtarlarıyla yapılan bilgilendirme toplantılarında Mesleki Eğitim Merkezi Programının (MESEM) tanıtımları yapıldı. Yapılan toplantılar sonrası MESEM’ lerin fayda ve avantajları muhtarlar öncülüğünde mahallelerdeki vatandaşlara anlatılacak.