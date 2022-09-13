Aydın’da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı “Okul Güvenliği Toplantısı” Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı “Okul Güvenliği Toplantısı” Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, ilçe kaymakamları daire amirleri, okul müdür ve müdür yardımcıları ile okul aile birliği başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yapılan “Okul Güvenliği Toplantısında, yeni eğitim öğretim döneminin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi, ülkemizin geleceği olan çocukların ve gençlerimizin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi konuları ele alındı. Ayrıca trafik güvenliğinin artırılması, okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, servis araçlarının faaliyetleri ve karşılaşılan sorunların çözümü, okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin yapılacak risk değerlendirmeleri ile bu bölgelerde ilave tedbirlerin planlanması gibi konular görüşülerek ilgili kurumlar tarafından hazırlanan sunumlar üzerinde istişarelerde bulunuldu.