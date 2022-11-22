Aydın’da okul çevrelerinde sıkı denetim

Aydın genelinde okul çevrelerinde gerçekleştirilen 10 saatlik denetimde 28 aranan şahıs yakalanırken, 357 araç kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak il genelinde operasyon gerçekleştirdi. Saat 07.30-18.00 arasında 99 unsur ve 310 personelin katılımı ile 164 okul, okul çevreleri ile servis araçlarında gerçekleştirilen denetimde 4 bin 949 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı. Ayrıca 357 araç kontrol edilirken, 4 araca toplam 3 bin 795 TL idari yaptırım uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi.