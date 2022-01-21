Aydın’da okul bahçesindeki mandalinalar, Kars’taki öğrencilerin karne hediyesi oldu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri ve öğretmenleri okul bahçesinde yetiştirdikleri mandalinaları, Sarıkamış Şehitleri’ni Anma Etkinliği kapsamında Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki öğrencilere karne hediyesi olarak gönderdi.

Sultanhisar Kabaca İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, okul bahçesinde yetiştirdikleri mandalina ve portakalları Türkiye’nin farklı yerlerindeki öğrenci ile paylaşıp, gönderim yaptıkları il ve ilçeleri yakından tanıma fırsatları bularak paylaşma ve iyilik yapmanın mutluluğunun yanında vefa kavramına vurgu yapıyor. Öğrenciler son olarak Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği kapsamında okul bahçesinden topladıkları mandalina ve portakalları Kars’ın Sarıkamış ilçesi Kazıkkaya İlkokulu öğrencilerine karne hediyesi olarak gönderdi.

Sultanhisar Kabaca İlkokulu müdürü Ahmet Tokkaya, okul bahçesinde yetiştirdikleri mandalına ve portakalları çeşitli milli ve manevi günlerde başka illerdeki öğrencilere göndererek, bir vefa örneği gösterip farkındandalık sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Müdür Tokkaya, “Öğrencilerimiz, milletimiz için ayrı bir önemi olan Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği kapsamında vatanları için bu soğuk günlerde, çok zor koşullarda can veren askerlerimizi hatırlamak, o zor kış şartlarında askerlerin çektikleri zorlukları anlamak, vatan için şehit olmuş, on binlerce askerimizi vefa ile anmak için, ‘Paylaşıyoruz Tanıyoruz, Vefa ile anıyoruz’ projesi ile Sarıkamış’ı ve çevresini tanıyıp vefa ile anıyorlar. Aynı zamanda okullarında yetiştirdikleri mandalinaları Sarıkamış’taki yaşıtlarına göndererek iyilik ve paylaşmanın da mutluluğunu yaşamış oluyorlar” dedi.

Proje kapsamında Çanakkale Şehitleri’ne vefa için oradaki öğrenciler içinde benzer bir etkinlik düzenlenmişti.