Son Dakika
Mayıs ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracatı oldu.
Azra’nın katil zanlısına verilen ağırlaştırılmış müebbet, 17 yaşında öldürülen Nuray’ın ailesini umutlandırdı
Aydın’da öğrencilere süt dağıtıldı, sütün faydaları anlatıldı
Aydın’da ilkokul öğrencilerine Dünya Süt Günü çerçevesinde süt dağıtımı yapılarak, sütün faydaları öğrencilere anlatıldı.
AYDIN 02.06.2022, 10:12
Aydın’da ilkokul öğrencilerine Dünya Süt Günü çerçevesinde süt dağıtımı yapılarak, sütün faydaları öğrencilere anlatıldı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilköğretim öğrencilerine sütün insan hayatının her aşamasında gerekli olduğu, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde tüketilmesi gerektiği, özellikle vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde, vücudun gelişmesinde, kemik ve diş oluşumunda oldukça önemli bir role sahip olduğu anlatıldı.
Bu bağlamda insan beslenmesinde önemli bir gıda olan süt ve sütten elde edilen başta peynir, yoğurt, kaymak, ayran, tereyağı ve dondurma olmak üzere tüm süt ürünlerinin vazgeçilmez gıdalar arasında yer aldığı belirtilerek etkinlikte yer alan öğrencilere süt dağıtımı yapıldı.