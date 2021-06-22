Aydın’da öğrenciler etkinliğe doyacak

Aydın’da öğrenciler 21 Haziran-02 Temmuz tarihleri arasında okullarda gerçekleştirilecek olan etkinliklerle sosyalleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerinin karnelerini dijital ortamda almalarının ardından 02 Temmuz’a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve beraberindeki yöneticiler Mimar Sinan Anaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu etkinlikleri inceledi. Okul Müdürü Merzuka Akpınar ve okul öğretmenlerinden etkinlikler ilgili bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrencilerle de sohbet ederek onlara eşlik etti.

Salgın süresince gerek yüz yüze gerekse, uzaktan eğitimle öğrencilerle birlikte olmaya çalıştıklarını ifade eden Okumuş, “Alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları ile çok şükür öğrencilerimiz ile birlikte okullarımızda bir arada oluyoruz. 21 Haziran ve 02 Temmuz tarihleri arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarımızda öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre, akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecektir. Okullarımızın kendi imkanları ile yapacakları bu etkinlikler başta olmak üzere, yerel imkanlar ve diğer kamu kurumlarıyla iş birliği ile etkinlikler planlanacak. Yapılacak olan tüm bu etkinlikler ilimiz genelinde tüm okullarımızda yapılması planlanmıştır. Ayrıca orta eğitim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, destekleme ve yetiştirme kursları ile 12’inci sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek” dedi.