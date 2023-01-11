Aydın’da öğrenciler, doğa için çiziyor

Aydın’da çevre sorunları karşısında farkındalık oluşturmak amacıyla üniversiteli gençler, “İİBF Doğa İçin Çiziyor” projesini hayata geçirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencilerinin yazmış olduğu “İİBF Doğa İçin Çiziyor” projesi hayata geçti.

ADÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Başkanı Doç. Dr. Metin Dam’ın danışmanlığında gerçekleştirilen projede, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü son sınıf öğrencileri Zehra Kaya ve Berna Kara ise projeyi yazma ve yürütme aşamasında rol aldı. Öğrenciler, Çevre Sorunları ve Politikaları dersi çerçevesinde yazılan projeleri için “Amaç giderek çoğalan çevre sorunlarına bir farkındalık çalışması oluşturmak. Gelecek gençlerindir ve bu geleceğe sahip çıkmak istiyoruz, bunun da önce yaşanılacak bir dünya kurmaktan geçtiğini biliyor ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak istiyoruz. İlk çalışmamıza ise fakültemizin duvarlarını boyayarak başladık” açıklamasında bulundu.