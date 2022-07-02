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Aydın’da NRP eğitimi düzenlendi

Aydın’da Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi düzenlendi.

AYDIN 02.07.2022, 08:35
Aydın’da NRP eğitimi düzenlendi

Aydın’da Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi düzenlendi.

Aydın İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi ve Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliği ile 28-29-30 Haziran 2022 tarihlerinde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim salonlarında Neonatal Resusitasyon (NRP) Eğitimi düzenlendi. Eğitim programı sonunda sertifika takdim töreninde eğitimi başarı ile tamamlayan sağlık personeline sertifikaları verildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "NRP eğitiminde emeği geçen tüm eğitimcilerimize teşekkür ederim" dedi.

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