Aydın’da narkotik polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte okul bölgelerinde aldıkları geniş güvenlik önlemleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması ile birlikte il genelinde de resmi ve özel 888 okul ve kurumda toplam 15 bin 664 öğretmen ve 185 bin 894 öğrenci ders başı yaptı.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik birçok operasyon ve çalışma yaparak uyuşturucuya geçit vermeyen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri okulların eğitime açılması ile birlikte okul bölgelerini adeta abluka altına aldı. Narkotik detektör köpeğin de katıldığı denetimlerde Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri park ve bahçeleri didik didik incelerken, şüpheli şahıslar üzerinde de çalışma yaptı. Okullarda yeni eğitim dönemine başlayan gençleri de kötü niyetli kişilere karşı uyaran ekipler, okullar bölgesinde kuş uçurtmadı. Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerini yıl boyunca sürdürecekleri öğrenildi.