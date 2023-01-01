Aydın’da motosiklet denetimi

Aydın il genelinde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 1327 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 24 Trafik Timi ve 49 personelin katılımıyla “Motosiklet ve Motorlu Bisikletlere Yönelik ” faaliyet icra edildi. Faaliyette, 1327 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 42 araç sürücüsüne 25 bin 359 TL cezai işlem uygulandı, 15 araç trafikten men edildi.