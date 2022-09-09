Aydın’da moto kuryelere trafik eğitimi verildi

Özellikle pandemi sürecinde paket servisler ile birlikte Aydın’da da moto kurye sayısında artış yaşanırken, trafik ve sağlık ekipleri gerçekleştirdikleri etkinlik ile moto kuryelere eğitim verdi.

İnternet üzerinden alışverişlere pandemi süreci ile birlikte market alışverişi ve yemek siparişlerinin de artarak eklenmesiyle, motosiklet kullanımı da arttı. Bununla orantılı olarak kazalar, yaralanmalar ve can kayıplarında da artış yaşanmaya başlarken, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Chopper Derneği’nin ortak çalışması ile moto kuryelere eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitimlerde trafik ekipleri tarafından kaza farkındalığı, kask kullanımı ve trafik kuralları ile ilgili bilgiler ve broşürler verilirken, İl Ambulans Servisi’ne bağlı motorize ambulans ekiplerinden Dr. Dalga Avşar tarafından da kaza anında yapılacak ilk yardım konularında bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda Efeler genelinde hizmet veren moto kuryelere kask ve ekipmanın önemi anlatıldı.