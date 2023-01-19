Aydın’da masa tenisi il birincileri belli oldu

Aydın’da okul sporları çerçevesinde düzenlenen masa tenisi müsabakaları çekişmeli mücadelelere sahne olurken, il birincileri Türkiye grup müsabakalarında Aydın’ı temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Okul Sporları faaliyet programında çerçevesinde düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi Yıldız Kız-Erkek İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda organize edilen müsabakalar yoğun katılımla gerçekleştirildi. Müsabakalara kızlardan 6 takım, erkeklerden 15 takım olmak üzere toplam 72 sporcu katıldı. İlk gün kızlar kategorisinde başlayan müsabakalar ikinci ve üçüncü gün erkekler kategorisinde oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda kızlar kategorisinde Yenipazar Donduran Ortaokulu birinci, erkekler kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci oldu. Her iki kategoride de oynanan müsabakalar sonunda il birincisi olan takımlar, Okullar Arası Türkiye Grup Müsabakalarında Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları şube müdürü, il temsilcisi, antrenörler ve hakemler tarafından takdim edildi.