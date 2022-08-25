Aydın’da Makedonya ve Rumeli rüzgarı esti

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen ve gelenekselleşen Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali, pandemi döneminin ardından kaldığı yerden tüm coşkusuyla devam etti.

Festivalin ilk gününde İncirliova ve Germencik ilçelerinde folklor gösterileri düzenlendi. Didim ve Kuşadası’nda da halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerle devam eden festivale, Aydın Tekstil Park’ta yapılan etkinlik ile devam edildi. Renkli görüntülere sahne olan ve Aydınlıların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen gecede, Kud Jane Sandaski Makedonya Halk Oyunları ekipleri, Sakoband Orkestrası ve Mila Sevim konseri gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı ekiplerinin halk oyunları gösterisi ve Balkan ezgilerinden oluşan bir konser düzenlediği festivalde, Balkanlar’dan Aydın’a uzanan bir dostluk rüzgarları esti.

“Festivallere destek vermeye devam edeceğiz”

Aydın Büyükşehir Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Turgut Gülmüş açılış konuşmasında festivale yapılan katkıları nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Derneğin teşekkür plaketini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, “Aydın’ın kültürel zenginliğinin bir parçası olan Balkanlar, festivalde çok güzel bir şekilde temsil edildi. Halk dansları ve müzik ekiplerinin performansları mükemmeldi. Makedonya’dan Aydın’a gelerek festivale katkı sunan ekiplere teşekkür ediyoruz. Bizler de Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak festivallere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.