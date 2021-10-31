Aydın’da kuvvetli yağışlara dikkat

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek olan kuvvetli yağışlara karşın vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün (31.10.2021 Pazar) öğle saatlerinden itibaren, yarın (01.11.2021 Pazartesi) öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.