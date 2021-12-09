Aydın’da kuvvetli yağışlara dikkat
Aydın il genelinde yarından itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Aydın il genelinde yarından itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 10 Aralık 2021 Cuma günü bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Aydın Merkez ve Batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, Koçarlı, Karpuzlu, İncirliova, Çine) çok kuvvetli (51-75 kg/m2 ), diğer kesimlerinde (Bozdoğan, Yenipazar, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Karacasu, Kuyucak, Buharkent) kuvvetli (21-50 kg/m2 ) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına, yerel dolu yağışı, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.