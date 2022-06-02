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Aydın’da kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bugün öğleden sonra merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

AYDIN 02.06.2022, 12:53
Aydın’da kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da bugün öğleden sonra merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bugün (Perşembe) öğleden sonra Aydın Merkez ve çevre ilçeleri ile doğu ilçelerinde (Aydın Merkez, Koçarlı, İncirliova, Karpuzlu, Çine, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Buharkent) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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