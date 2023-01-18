Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

Aydın’da yarından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bölgemizde halen devam etmekte olan rüzgarın, Aydın il genelinde 19.01.2023 Perşembe ve Cuma günleri güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.