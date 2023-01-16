Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Aydın’da yarın Lodos fırtınası ile birlikte görülecek kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Rüzgarın yarın (17.01.2023 Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden etkisini artırarak 19.01.2023 Perşembe sabah saatlerinde kadar Aydın il genelinde, kuvvetli ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.