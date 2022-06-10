Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “11.06.2022 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Aydın il genelinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.