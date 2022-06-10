banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

AYDIN 10.06.2022, 15:54
Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “11.06.2022 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın; Aydın il genelinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu