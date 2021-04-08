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Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

AYDIN 08.04.2021, 12:40
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Aydın’da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Aydın’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (09.04.2021 Cuma) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey yönlerden il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa) yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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hafif yağmur