Aydın’da kütüphanesiz okul kalmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan ’Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesine Aydın’da İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un katılımlarıyla düzenlenen protokol imza töreni ile birlikte başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda 2021 yılı sonuna kadar Aydın ilinde kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapılması için yer tespitleri ile gerekli donatım planlamaları yapılırken, projeden Aydın il genelindeki tüm okul türü kademelerinden 303 okul yararlanacağı belirtildi. Proje kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un katılımlarıyla protokol imzalandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Yapılan protokole göre kütüphanesi olmayan tüm okullarımıza kütüphane donatım malzemeleri, Efeler Mimar Sinan MTAL ve Söke MTAL ile Nazilli MTAL olmak üzere 3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin mobilya ve iç mekan tasarımı alanı atölyelerinde üretilecek. Böylece, okullarımızın kütüphanelerinde donatım malzemeleri olarak yerini alacak olan masalar, sandalyeler, görevli masaları ile kitaplıklar Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencilerimizin ellerinde son model teknolojik araçların bulunduğu mobilya ve iç mekan tasarımı alanı atölyelerinde şekillenerek üretilmiş olacak" dedi.