Aydın’da kütüphaneler dijitalleşecek

Aydın’da hayata geçirilen Etkin Kütüphane projesi ile bin 630 kitap dijital ortamda okunabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde hayata geçirilen ’Etkin Kütüphane’ Projesi Aydın’da da başlatıldı. Proje ile ülke genelinde kütüphanelerin daha etkin kullanılabilmesi amaçlanıyor. Aydın’da da hayata geçirilen proje ile il genelindeki kütüphaneler dijitalleşecek. Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İnsanlığın bilgi birikiminin muhafaza edildiği ve gelecek nesillere aktarıldığı kültür evleri olan kütüphaneler, bireylerin araştırma, tanıma ve öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olmasının yanı sıra geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesine ve şuurlu birey oluşumuna önemli katkılar sunmaktadır. Bu bilinçle, ülke genelinde Kütüphanelerin daha etkin kullanılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Etkin Kütüphane projesi hayata geçirilmiştir. Proje ile Aydın’daki kütüphanelerimizin etkinlik programları takip edilebilecek, Etkin Kütüphane uygulaması ile 1630 kitap dijital ortamda okunabilecek, uygulama hem android hem de İOS işletim sistemli cep telefonlarına veya tabletlere indirilebilecektir” ifadeleri yer aldı.

Projenin yeni nesil bilgi yönetiminde önemli bir proje olduğuna dikkat çekilen açıklamanın devamında, “Kütüphanelerimizin dijital takibini gerçekleştirebilecek ‘Etkin Kütüphane’ uygulaması yeni nesil bilgi yönetiminde önemli bir projedir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından tanıtımı yapılan e-kitabım mobil uygulamasıyla okurlar, kamu yayıncıları ve özel yayınevleri tarafından yayımlanan binlerce e-kitaba ücretsiz olarak ulaşabilecek, kitapları mobil cihazlarına indirerek 15 gün boyunca okuyabilecek, kendi kitaplıklarını oluşturabilecek, masaüstü ya da mobil cihazlarında kaldıkları yerden okumaya devam edebilecek, notlar alabilecek ve beğendikleri kitapları sevdiklerine önerebileceklerdir” ifadelerine yer verildi.