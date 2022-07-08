Aydın’da kurban pazarında arife günü yoğunluğu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki hayvan pazarında arife günü yoğunluğu yaşanırken, satıcılar geçen senelere nazaran bu sene satışların düşük olduğunu ifade etti.

Efeler’de kurulan kurban pazarına sabah erken saatlerden itibaren hayvanlarını getiren üreticiler, kurbanlıkları satışa sunmaya başladı. Her Kurban Bayramı arifesinde tıklım tıklım doluluk yaşanan Aydın’daki hayvan pazarında bu yıl beklenen yoğunluk yaşanmadı. Satıcılar insan kalabalığının alıcı değil bakıcı olduğunu belirtirken, vatandaşlar da alım güçlerinin azaldığını söyledi. Kıran kırana pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarında kurbanlığını alan vatandaşlar hayvanını araçlarla götürürken kimi vatandaşlar da eli boş dönmek zorunda kaldı.

Üreticilerin bir kısmı yoğunluktan memnun kalmadıklarını geçen senelerde bu yoğunluğun daha fazla olduğunu ve satışların daha iyi olduğuna dikkat çekerken, kurban pazarında küçükbaşların fiyatları 2 bin 500 ila 7 bin, büyükbaşların ise 15 bin ila 90 bin lira arasında değişiyor. Tüm önlemlerin alındığı pazarda bayrama bir gün kala Efeler Kurban Pazarı’nda hareketlilik devam ediyor.