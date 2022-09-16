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Aydın’da Kur’an Kursu Öğrencileri İstişare Toplantısı yapıldı
2022-2023 Yılı Eğitim Öğretim döneminin başlaması nedeniyle Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik personel toplantısı yapıldı.
AYDIN 16.09.2022, 09:55
2022-2023 Yılı Eğitim Öğretim döneminin başlaması nedeniyle Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik personel toplantısı yapıldı.
İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, Efeler İlçe Müftü Vekili Adem Sakarya ve Kur’an Kursu Öğreticileri katıldı. İl Müftü Yardımcısı Sevindi, 2022 2023 Eğitim Öğretim Yılı Kur’an Kursları uygulama esasları hakkında bilgi verdi. Efeler İlçe Müftü Vekili Sakarya, 4-6 Yaş Kur’an Kursları hakkında sunumunu gerçekleştirdi. Kapanış Konuşmasını yapan İl Müftüsü Güneş, öğreticilerle istişarede bulundu. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek Kur’an kursu öğreticilerine çalışmalarında başarılar diledi.
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